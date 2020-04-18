"Не ходите в церковь на Пасху": фанат Путина, смеявшийся над коронавирусом, теперь его боится

Скандальный полузащитник казанского "Рубина", фанат Путина Дмитрий Тарасов призвал своих подписчиков воздержаться от похода в церковь на Пасху из-за пандемии коронавируса. По мнению российского футболиста, это стоит сделать, "чтобы поберечь здоровье". Ранее игрок киевского "Динамо" поспорил с Лукашенко по поводу роли водки в борьбе с коронавирусом.

"Готовимся к светлой Пасхе дома всей семьей. Для нашей дочки Евы она станет первой, – написал у себя в Instagram Дмитрий Тарасов. – Позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Еще неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более настоятели и священники призывают воздержаться в этом году, поберечь здоровье. Расскажите это сегодня родственникам, особенно бабушке или дедушке. Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже есть даже уже освященные куличи, хотя это совсем и необязательно. Вообще, можно просто испечь всей семьей дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции".

Дмитрий Тарасов / Фото: Getty Images

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Напомним, в феврале Тарасов угодил в скандал, выложив в соцсети фотографию с парикмахером азиатской внешности. Российский футболист сопроводил ее следующей подписью: "Коронавирус". По мнению игрока, которого тогда пользователи соцсетей обвинили в "отсутствии мозгов", этому заболеванию уделялось слишком много внимания. Тем не менее со временем, как видим, Тарасов свое мнение поменял: уже переживает за здоровье.

Скандальную известность Дмитрий Тарасов приобрел еще в 2016 году, когда в разгар военного конфликта между Турцией и РФ решил позлить болельщиков в Стамбуле, надев на поле футболку с изображением Владимира Путина и подписью: "Самый вежливый президент". За это УЕФА наказал Тарасова штрафом в 5 тыс. евро.

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