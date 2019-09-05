Не хуже Роналду: фанаты "Галатасаря" устроили по-настоящему огненный прием звезде сборной Колумбии

Фалькао и сам вошел в кураж

Радамель Фалькао / Фото: Twitter

Турецкий "Галатасарай" представил болельщикам нападающего Радамеля Фалькао. Чтобы поприветствовать новичка клуба, фанаты почти полностью заполнили домашнюю "Тюрк Телеком Арену". Ранее мы писали, что самый дорогой трансфер "Шахтера" не прижился в Англии и его могут отправить в Турцию.

Болельщики устроили невероятное пиротехническое шоу, а сам футболист был этому очень сильно рад.

Контракт 33-летнего колумбийского футболиста с "Галатасараем" рассчитан на три года. После его прилета в Турцию в аэропорту форварда встретили 25 тысяч болельщиков.

Радамель выступал за "Монако" с 2013 года. В минувшем сезоне колумбийский футболист забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 33 матчах французской Лиги 1. Еще один гол Фалькао записал в актив во встрече Кубка Франции.

"Галатасарай" набрал четыре очка в трех матчах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Фред перешел из "Шахтера" в "МЮ" за рекордную сумму для украинского футбола. Тем не менее, дебютный сезон на "Олд Траффорд" стал для него не очень удачным. В прошлом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах (17 - в Премьер-лиге), забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Фантастический гол Фреда за "Шахтер" в Лиге чемпионов:

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