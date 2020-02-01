Не хуже Роналду: Руни классным ударом со штрафного не оставил шансов киперу

Это второй гол для английского форварда

Уэйн Руни. Фото: ФК "Дерби Каунти"

"Дерби Каунти" обыграл "Сток Сити" со счетом 4:0 в матче 30-го тура чемпионата Англии. Играющий тренер "Дерби" Уэйн Руни в этой встрече отличился голом со штрафного и результативной передачей.

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На 67-й минуте при счете 2:0 в пользу своей команды Уэйн Руни великолепно исполнил штрафной удар, не оставив Джеку Батленду шансов на спасение.

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Этот гол стал для бывшего игрока сборной Англии вторым в двух матчах за "Дерби". "Дерби" занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии.

Ранее мы рассказывали, что Уэйн Руни забил первый гол после возвращения в Англию. Форвард "Дерби Каунти" отличился в матче Чемпионшипа (второго дивизиона Англии) против "Лутона".

Кстати, бывший клуб Уэйна Руни "Манчестер Юнайтед" перед закрытием трансферного окна усилился чемпионом Китая. "Манчестер Юнайтед" объявил об аренде 30-летнего нигерийского нападающего китайского "Шанхай Шэньхуа" Одиона Игало.

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