Не хватило доказательств: в Португалии закрыли дело против российского владельца футбольного клуба
Российский бизнесмен подозревался в мошенничестве и связях с преступными группами
В Португалии завершился процесс по расследованию так называемой "Операции Матрешка". Она была связана с "Лейрией" и ее российским президентом, агентом Александром Толстиковым. Расследование началось в 2016 году.
Толстикова заподозрили в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег и связях с преступными группами. Его взяли под стражу в мае, он объявил голодовку, его отпустили в июле.
Сообщалось, что российские преступные группы через страны Прибалтики инвестировали в "Лейрию" несколько миллионов евро. Контрольным пакетом акций клуба владеет компания Investment LLP, которая, свою очередь, является частью спортивно-маркетингового агентства D-Sports, принадлежащего Толстикову.
Расследование связано с трансферами российских игроков Виталия Лысцова и Томаса Рукаса, выступавших за "Лейрию", а также с переходом голкипера "Краснодара" Станислава Крицюка, являющегося клиентом D-Sports, который играл за "Брагу" и "Риу Аве".
Португальские правоохранительные органы не смогли установить факт незаконного происхождения денег. В связи с нехваткой улик дело закрыли.
Напомним, что в первый день мая Икер Касильяс перенес инфаркт прямо во время тренировки "Порту". Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. У него остался еще год контракта с клубом.
Как сообщалось ранее, Икер Касильяс после операции постарался успокоить болельщиков, сделав запись в своем Twitter: "Все под контролем. Испытал большой испуг, но сейчас все приходит в норму. Большое спасибо всем за сообщения и любовь".
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