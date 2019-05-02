Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Не хватило доказательств: в Португалии закрыли дело против российского владельца футбольного клуба

2 мая, 18:50

Российский бизнесмен подозревался в мошенничестве и связях с преступными группами

Фото: AFP

В Португалии завершился процесс по расследованию так называемой "Операции Матрешка". Она была связана с "Лейрией" и ее российским президентом, агентом Александром Толстиковым. Расследование началось в 2016 году.

Толстикова заподозрили в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег и связях с преступными группами. Его взяли под стражу в мае, он объявил голодовку, его отпустили в июле.

Сообщалось, что российские преступные группы через страны Прибалтики инвестировали в "Лейрию" несколько миллионов евро. Контрольным пакетом акций клуба владеет компания Investment LLP, которая, свою очередь, является частью спортивно-маркетингового агентства D-Sports, принадлежащего Толстикову.

Расследование связано с трансферами российских игроков Виталия Лысцова и Томаса Рукаса, выступавших за "Лейрию", а также с переходом голкипера "Краснодара" Станислава Крицюка, являющегося клиентом D-Sports, который играл за "Брагу" и "Риу Аве".

Португальские правоохранительные органы не смогли установить факт незаконного происхождения денег. В связи с нехваткой улик дело закрыли.

Напомним, что в первый день мая Икер Касильяс перенес инфаркт прямо во время тренировки "Порту". Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. У него остался еще год контракта с клубом.

Как сообщалось ранее, Икер Касильяс после операции постарался успокоить болельщиков, сделав запись в своем Twitter: "Все под контролем. Испытал большой испуг, но сейчас все приходит в норму. Большое спасибо всем за сообщения и любовь".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Португалии, Лейрия

Вы сейчас просматриваете новость " Не хватило доказательств: в Португалии закрыли дело против российского владельца футбольного клуба". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи сообщили неутешительные новости для Икера Касильяса

Сегодня, 13:24

По словам испанского кардиолога, голкипер может и не мечтать о возвращении на футбольное поле

В Португалии арбитр во время матча сбегал в туалет и получил за это красную карточку

30 апреля, 14:58

Забавный эпизод произошел в поединке между "Шавишом" и "Насьоналом"

Юный украинский футболист перешел в клуб из высшей лиги Португалии

2 февраля, 13:34

На данный момент Сердюк является единственным представителем Украины в высшей лиге Португалии

Безработный Жозе Моуринью отказался возглавить клуб в своей стране

5 января, 15:14

Уволенный из "Манчестер Юнайтед" португальский специалист отказал "Бенфике"

Не пережил Новый год: "Бенфика" уволила главного тренера

4 января, 14:23

Руй Витория возглавлял команду с 2018 года

"Бенфика" может избавиться от Факундо Феррейры уже ближайшей зимой

19 ноября 2018, 18:41

Аргентинский нападающий не смог заиграть в чемпионате Португалии

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

Красавица-велосипедистка из Бразилии Ракель Лоя. Фото

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

Сегодня, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

Вчера, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

"Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

30 апреля, 23:59

Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов

Как это было: 27 лет назад прошел первый матч сборной Украины по футболу

29 апреля, 21:45

В товарищеском поединке украинцы в Ужгороде уступили Венгрии

"Порту" стал победителем Юношеской лиги УЕФА

29 апреля, 21:24

В финальном поединке португальцы обыграли "Челси"

Азиатки, смывающие макияж, заставят вас сомневаться в девушках

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление