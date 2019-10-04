"Не хватило сил": Михайличенко рассказал, почему "Динамо" не выиграло у "Лугано"

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

Алексей Михайличенко прокомментировал матч "Лугано" – "Динамо" в Лиге Европы, нулевая ничья в котором прервала серию из четырех побед киевлян. По мнению наставника "бело-синих", для выигрыша в поединке со соперником, носящим прозвище "швейцарский "Ювентус", динамовцам не хватило качества и сил.

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- Алексей Александрович, "Динамо" заработало одно очко или потеряло два?

- Мне все-таки кажется, что мы потеряли два очка. Хотя, возможно, у противника другая точка зрения. Мы не показали в атаке все то, что могли. На это есть определенные причины. Сегодня было достаточно много брака в довольно простых ситуациях. Немного не хватило силенок.

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- Что именно не получалось в атаке?

- Не хватило качества. А качество – это подготовленные передачи, завершение комбинаций, подготовленные удары. В первом тайме мы слишком часто развивали свои атаки через центр, наделали там массу ошибок, что приводило к контратакам соперника. Силенок, повторюсь, не хватило, а от этого зависит правильность решений в эпизодах. Команда старалась до конца играть в свой футбол, двигалась, почти весь второй тайм провела на половине поля соперника, но этого мало. Надо больше угрожать воротам соперника, больше создавать моментов, чтобы их реализовывать.

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- Какова ситуация с Бойко?

- Во время предматчевой разминки он подвернул голеностоп, поэтому пришлось сделать замену вратаря в стартовом составе.

- "Лугано" вас чем-то удивил?

- Нет. Мы просмотрели много матчей с участием соперника, знали его потенциал. Несмотря на то, что в составе "Лугано" сегодня появилось два футболиста, которые давно не играли, принцип игры этой команды был нам знаком, так что каких-то неожиданностей со стороны соперника не было. Мы прекрасно знали, что "Лугано" всегда хорош на "стандартах", но при этом допустили несколько оплошностей, что могло нам стоить пропущенного мяча.

- То, что вы накануне говорили об особом отношени команд к матчам еврокубков, подтвердилось...

- Для любой команды еврокубок – это что-то особенное. В чемпионате всех и всё знаешь, а европейские матчи отличаются по своему накалу, рисунку.

- Оцените игру Жерсона Родригеса. Показалось, что сегодня он впервые играет с партнерами по команде...

- Многие сегодня сыграли не так, как нам хотелось и так, как мы привыкли это видеть. Что касается Родригеса, то он старался, показывал хорошее движение, стремился играть на команду, но теми моментами, которые у него были, он не смог ими распорядиться. Я говорил уже, что сегодня в наших действиях было много брака. Оценивать иначе пока я не могу, нужен анализ. Но мы верим, что футболисты, которые сейчас находятся в нашей команде, могут играть лучше. В том числе, и Жерсон.

Как мы писали ранее, во втором туре Лиги Европы команда экс-тренера "Динамо" Реброва была разгромлена экс-игроком "Зари". Венгерский "Ференцварош" уступил на своем поле "Лудогорцу" со счетом 0:3.

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