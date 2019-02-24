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Не как Тимощук: Зинченко с голубым воздушным шариком отмечает выигрыш Кубка лиги

Сегодня, 23:09

Душ из шампанского и видео из раздевалки: эмоции украинца и его партнеров после завоевания трофея

Фото: AFP
Не как Тимощук: Зинченко с голубым воздушным шариком отмечает выигрыш Кубка лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/306/984/5c730698422bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/306/984/5c730698422bd.jpg Футбол Душ из шампанского и видео из раздевалки: эмоции украинца и его партнеров после завоевания трофея

"Манчестер Сити" вместе с украинцем Александром Зинченко отмечают выигрыш Кубка английской лиги на "Уэмбли". Как мы уже сообщали, "МанСити" в серии пенальти, которой предшествовал скандал, одолел будущего соперника киевского "Динамо" по ЛЕ - "Челси" – со счетом 4:3. При этом Зинченко, отыгравший 120 минут на позиции левого защитника, был признан авторитетным порталом Whoscored лучшим футболистом матча, хотя и не пробивал 11-метровый.

КАК НАГРАЖДАЛИ "МАНСИТИ"

В отличие от Анатолия Тимощука, любившего на церемониях награждения находиться ближе всех к трофею, Александр Зинченко вел себя скромнее – держался на расстоянии от приза. При этом перед церемонией, словно не наигравшись за 120 минут матча, украинец Зинченко по-детски резвился с вылетевшим на поле воздушным шариком голубого, клубного, цвета "МанСити". 

Это третий трофей 22-летнего Александра Зинченко в составе "МанСити". В прошлом сезоне украинец стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Лиги. Кстати, в воскресном финале на "Уэмбли" против "Челси" Зина предпринял 9 попыток отбора мяча, 8 из них стали успешными. Это лучший показатель в составах обеих команд. Кроме того, украинец выиграл 4 верховые дуэли. По этому показателю он разделил первое место в своей команде с Николасом Отаменди.

Между тем в раздевалке "МанСити" после победы над "Челси" зажигал Серхио Агуэро.

Как сообщалось ранее, у другого украинца в Европе – Евгения Коноплянки – дела идут не так успешно, как у Зинченко. Фанаты повернулись спиной к команде Конопы после позорных 0:3 и заявили: "Проваливайте!".

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Тег Манчестер Сити, Александр Зинченко

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Сегодня | Спорт

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