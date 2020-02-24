Не клубом единым: агента игрока "Манчестер Сити" подозревают в отмывании больших денег

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане сменил агента на фоне слухов о том, что футболист может перейти в "Баварию" по окончании сезона. Теперь занимается делами Сане владелец агентства Lian Sports македонец Фали Рамадани, имеющий немецкий паспорт. Как сообщается Bild, на днях вилла Рамадани на Мальорке стала объектом полицейского рейда.

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Испанская полиция провела шесть часов, обыскивая дом 57-летнего агента. Его подозревают в отмывании миллионов евро через компанию на Мальорке. Рамадани придется предстать перед судом в Мадриде.

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Сам Рамадани, которого часто называют восточноевропейским Мино Райолой, так прокомментировал обыски в своем доме: "У меня была совершенно обычная налоговая проверка. Посмотрим, что из этого получится".

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