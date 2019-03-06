Не лучшая примета: Андрей Шевченко снова будет на игре "Челси" – "Динамо"

Главный тренер сборной Украины назвал соперника киевлян главным фаворитом Лиги Европы

Андрей Шевченко в роли наблюдателя. Фото: Getty Images

Не лучшая примета: Андрей Шевченко снова будет на игре "Челси" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fef/59e/5c7fef59ef469.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fef/59e/5c7fef59ef469.png 2019-03-06T18:05:44+02:00 Футбол Главный тренер сборной Украины назвал соперника киевлян главным фаворитом Лиги Европы

Матч Лиги Европы "Челси" – "Динамо" 7 марта, в четверг, намерен посетить главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, проживающий в Лондоне. Для него это особая игра, ведь Шева выступал за обе эти команды.

"Для меня это просто замечательная пара по итогам жеребьевки, ведь я выступал за эти клубы и болею за них", — сказал uefa.com Андрей Шевченко. Оценивая соперников, Шева отметил: "Нынешний "Челси" - очень интересная и мощная команда. Не думаю, что уместно говорить о каком-либо кризисе в ее игре. Это вообще, пожалуй, главный фаворит Лиги Европы! Что касается "Динамо", то оно демонстрирует прогресс. Сезон в Украине только возобновляется, игроки набирают форму от матча к матчу".

Шева на "Стэмфорд Бридж" в 2015-м. Тогда "Динамо" проиграло 1:2

Интересно, что Андрей Шевченко, тогда еще не в статусе главного тренера сборной Украины, был и на предыдущей игре "Челси" с "Динамо" на "Стэмфорд Бридж" – в 2015-м "синие" одолели киевлян в поединке ЛЧ со счетом 2:1. Помните, Драгович тогда забил как своим, так и чужим? Так что присутствие Шевы в качестве лондонского зрителя на матчах "Динамо" – пока не самая хорошая примета для киевлян. Но, может, в этот раз она не сработает?

Как сообщалось ранее, Хацкевич взял в Лондон на матч против "Челси" 22 футболиста.

Также сообщалось, что матч "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.

АНОНС МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "ДИНАМО" 7 МАРТА

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Не лучшая примета: Андрей Шевченко снова будет на игре "Челси" – "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.