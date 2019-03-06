Не лучшая примета: Андрей Шевченко снова будет на игре "Челси" – "Динамо"
Главный тренер сборной Украины назвал соперника киевлян главным фаворитом Лиги Европы
Матч Лиги Европы "Челси" – "Динамо" 7 марта, в четверг, намерен посетить главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, проживающий в Лондоне. Для него это особая игра, ведь Шева выступал за обе эти команды.
"Для меня это просто замечательная пара по итогам жеребьевки, ведь я выступал за эти клубы и болею за них", — сказал uefa.com Андрей Шевченко. Оценивая соперников, Шева отметил: "Нынешний "Челси" - очень интересная и мощная команда. Не думаю, что уместно говорить о каком-либо кризисе в ее игре. Это вообще, пожалуй, главный фаворит Лиги Европы! Что касается "Динамо", то оно демонстрирует прогресс. Сезон в Украине только возобновляется, игроки набирают форму от матча к матчу".
Шева на "Стэмфорд Бридж" в 2015-м. Тогда "Динамо" проиграло 1:2
Интересно, что Андрей Шевченко, тогда еще не в статусе главного тренера сборной Украины, был и на предыдущей игре "Челси" с "Динамо" на "Стэмфорд Бридж" – в 2015-м "синие" одолели киевлян в поединке ЛЧ со счетом 2:1. Помните, Драгович тогда забил как своим, так и чужим? Так что присутствие Шевы в качестве лондонского зрителя на матчах "Динамо" – пока не самая хорошая примета для киевлян. Но, может, в этот раз она не сработает?
Как сообщалось ранее, Хацкевич взял в Лондон на матч против "Челси" 22 футболиста.
Также сообщалось, что матч "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.
АНОНС МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "ДИНАМО" 7 МАРТА
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