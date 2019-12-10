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Не Месси и не Роналду. Назван самый обсуждаемый футболист года в Twitter

10 декабря, 21:37

Звезды "Барселоны" и "Ювентуса" остались за спиной у Неймара, который в 2019-м почти не забивал

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Не Месси и не Роналду. Самым обсуждаемым спортсменом уходящего года в Twitter стал футболист, проваливший 2019-й – отбивавшийся от обвинений в изнасиловании, шантажировавший "ПСЖ" уходом в "Барсу", залечивавший травму и лишь изредка забивавший голы Неймар, которому, Париж уже подыскал замену-в лице одного паренька из Дортмунда.

Смотрите, как забивает Неймар

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Итак, бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар оказался самым обсуждаемым спортсменом в 2019 году в Twitter. Второе место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, третье – португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. ТОП-десятка выглядит следующим образом:

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Последняя еврокубковая неделя 2019 года
  • 1. Неймар (футбол)
  • 2. Лионель Месси (футбол)
  • 3. Криштиану Роналду (футбол)
  • 4. Леброн Джеймс (баскетбол)
  • 5. Кавай Леонард (баскетбол)
  • 6. Коби Брайант (баскетбол, завершил карьеру)
  • 7. Том Брэди (американский футбол)
  • 8. Килиан Мбаппе (футбол)
  • 9. Кейсуке Хонда (футбол)
  • 10. Антонио Браун (американский футбол)

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Между тем в ТОП-10 самых обсуждаемых команд года вошли девять футбольных клубов: "Барселона", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Аякс", "Фламенго". Разбавил этот список баскетбольный клуб – "Лос-Анджелес Лейкерс".

Смотрите, как "Ливерпуль" выигрывал ЛЧ-2019

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Барселона Криштиану Роналду псж Неймар Ювентус Турин Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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