Не Месси и не Роналду. Назван самый обсуждаемый футболист года в Twitter

Не Месси и не Роналду. Самым обсуждаемым спортсменом уходящего года в Twitter стал футболист, проваливший 2019-й – отбивавшийся от обвинений в изнасиловании, шантажировавший "ПСЖ" уходом в "Барсу", залечивавший травму и лишь изредка забивавший голы Неймар, которому, Париж уже подыскал замену-в лице одного паренька из Дортмунда.
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Итак, бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар оказался самым обсуждаемым спортсменом в 2019 году в Twitter. Второе место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, третье – португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. ТОП-десятка выглядит следующим образом:
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- 1. Неймар (футбол)
- 2. Лионель Месси (футбол)
- 3. Криштиану Роналду (футбол)
- 4. Леброн Джеймс (баскетбол)
- 5. Кавай Леонард (баскетбол)
- 6. Коби Брайант (баскетбол, завершил карьеру)
- 7. Том Брэди (американский футбол)
- 8. Килиан Мбаппе (футбол)
- 9. Кейсуке Хонда (футбол)
- 10. Антонио Браун (американский футбол)
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Между тем в ТОП-10 самых обсуждаемых команд года вошли девять футбольных клубов: "Барселона", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Аякс", "Фламенго". Разбавил этот список баскетбольный клуб – "Лос-Анджелес Лейкерс".
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