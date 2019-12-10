Не Месси и не Роналду. Назван самый обсуждаемый футболист года в Twitter

Звезды "Барселоны" и "Ювентуса" остались за спиной у Неймара, который в 2019-м почти не забивал

Неймар / Фото: AFP

Не Месси и не Роналду. Самым обсуждаемым спортсменом уходящего года в Twitter стал футболист, проваливший 2019-й – отбивавшийся от обвинений в изнасиловании, шантажировавший "ПСЖ" уходом в "Барсу", залечивавший травму и лишь изредка забивавший голы Неймар, которому, Париж уже подыскал замену-в лице одного паренька из Дортмунда.

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Итак, бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар оказался самым обсуждаемым спортсменом в 2019 году в Twitter. Второе место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, третье – португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. ТОП-десятка выглядит следующим образом:

1. Неймар (футбол)

2. Лионель Месси (футбол)

3. Криштиану Роналду (футбол)

4. Леброн Джеймс (баскетбол)

5. Кавай Леонард (баскетбол)

6. Коби Брайант (баскетбол, завершил карьеру)

7. Том Брэди (американский футбол)

8. Килиан Мбаппе (футбол)

9. Кейсуке Хонда (футбол)

10. Антонио Браун (американский футбол)

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Между тем в ТОП-10 самых обсуждаемых команд года вошли девять футбольных клубов: "Барселона", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Аякс", "Фламенго". Разбавил этот список баскетбольный клуб – "Лос-Анджелес Лейкерс".

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