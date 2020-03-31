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"Не мог дышать 25 минут – у меня кончился кислород": известный футболист победил коронавирус

31 марта, 15:55

Александр Трикиша

Испанский голкипер рассказал о своих симптомах

Знаменитый испанский вратарь итальянского "Милана" Пепе Рейна, выступающий сейчас на правах аренды в английской "Астон Вилле", рассказал, как он боролся с коронавирусом. 24 марта стало известно, что футболист подхватил опасный недуг.

"Только сейчас я начал побеждать в битве с коронавирусом. Самым трудным моментом для меня было, когда я не мог дышать порядка 25 минут – у меня кончился кислород. Это были самые худшие моменты в моей жизни.

Когда у меня только появились первые симптомы, я чувствовал усталость. У меня была лихорадка, сухой кашель и постоянная головная боль. Но настоящий страх у меня был только тогда, когда я понял, что нет кислорода. Это были бесконечные минуты страха, мне казалось, будто у меня внезапно перехватило горло и я не мог нормально дышать", – приводит слова Рейны Daily Mail.

Ранее мы писали, что "Тоттенхэм" урезал зарплаты сотрудникам клуба, но не тронул футболистов и тренеров. Английский клуб отправил всех в отпуск на два месяца, удержав 20 процентов дохода.

А в Англии хотят возобновить чемпионат в мае, несмотря на риски – на кону огромные деньги. Премьер-лига потеряет огромные деньги от телетрансляторов.

Обращение Владимира Кличко по поводу коронавируса:

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чемпионат Англии Астон Вилла коронавирус Пепе Рейна

Источник: Сегодня|Спорт

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