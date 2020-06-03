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Не мог ходить и составил завещание в 20 лет: страшный период на грани смерти звезды "Ливерпуля"

3 июня, 09:42

Елена Павлова Елена Павлова

Лучший защитник прошлого сезона провел в больнице 13 ночей

Звезда "Ливерпуля" и лучший защитник Европы 2019 года Вирджил ван Дейк рассказал, что в 20 лет находился на грани жизни и смерти, когда оказался в больнице с острым аппендицитом. Ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за перитонита и почечной инфекции. Ранее лидер сборной Нидерландов искусно зачитал рэп о партнере по сборной.

"Оказавшись в больнице, я видел только трубки вокруг себя. Мое тело было сломано, и я ничего не мог поделать. В тот момент меня начали посещать худшие мысли. Моя жизнь была в опасности. Мы с мамой молились и обсуждали все возможные сценарии. Я должен был подписать некоторые документы, своего рода завещание. Никто не хотел говорить об этом, но мы должны были. Это мог быть конец. Я провел 13 ночей в больнице, и это было очень трудно, я не мог ходить", — цитирует ван Дейка Daily Mail.

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Вирджил ван Дейк чуток не дотянул до "Золотого мяча"

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Вирджил ван Дейк чуток не дотянул до "Золотого мяча" / Фото: Reuters

Напомним, что ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, а до этого столп обороны сборной Нидерландов защищал цвета "Саутгемптона", "Селтика" и "Гронингена".

Мы также сообщали, что "Ливерпуль" пообещал 60 млн евро сопернику Шевы, если тот продлит с клубом контракт. Лидеры чемпионата Англии намерены подписать с Вирджилом новое 5-летнее соглашение.

Смотрите, как ван Дейк забивал за "Ливерпуль"

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операция завещание Ливерпуль аппендицит Вирджил ван Дейк

Источник: Daily Mail / Sport

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