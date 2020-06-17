"Не могу поверить...": Роналду трогательно поздравил своего старшего сына

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил старшего сына с Днем рождения. Напомним, что Криштиану Роналду-младший родился 17 июня 2010 года и сегодня ему исполняется 10 лет. Осенью 2016 года он начал заниматься футболом в скромном мадридском клубе "Посуэло", но затем вместе с отцом переехал в Италию. Старший сын Роналду завел Instagramи за первый день на него подписалось пол миллиона людей.

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"Не могу поверить, что моему мальчику 10 лет! Как летит время… И ты всегда был предметом гордости для отца, который так сильно тебя любит. Поздравляю! Люблю тебя!" — написал Криштиану.

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Криштиану-младший присоединился к молодежной академии туринского клуба, когда его отец перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 млн евро в июле 2018 года. Юный нападающий много забивает, но при этом не забывает ассистировать партнерам по команде – сын Роналду восхищает своей игрой.

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Роналду-младший забил первый гол за "Ювентус" раньше, чем его отец: на тот момент восьмилетний Криштиану оформил покер в дебютном матче за команду. После сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" в одном из матчей за детскую команду забил шикарный гол, который его отец не постеснялся опубликовать в соцсетях. А в декабре 2019-го сын Роналду стал лучшим бомбардиром турнира среди девятилетних.

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