Не надо Михайличенко: новым тренером "Динамо" болельщики видят Вернидуба – результаты опроса

Юрий Вернидуб / Фото: AFP

Болельщики "Динамо" хотят видеть новым тренером своей команды экс-наставника "Зари" Юрия Вернидуба. Таковы результаты онлайн-опроса на сайте "Сегодня". Напомним, Александр Хацкевич был отправлен в отставку после того, как киевляне сыграли на своем поле вничью 3:3 с "Брюгге" и вылетели из Лиги чемпионов.

Согласно текущим результатам опроса, Юрия Вернидуба следующим тренером "Динамо" Киев видят 29 процентов проголосовавших. 26 процентов поддерживают кандидатуру Мирона Маркевича, 10 процентов хотят приглашения иностранного специалиста и 7 процентов – за вариант с Андреем Шевченко.

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Что касается кандидатуры Алексея Михайличенко, к которой склоняется руководство "Динамо", то в нашем опросе он набирает всего два процента – это наихудший показатель. Между тем приглашение Юрия Вернидуба, по последним данным, в планы боссов столичного клуба не входит.

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Отметим, что в интервью "Сегодня" Юрий Вернидуб дал понять, что готов рассмотреть предложение "Динамо". "А вы назовите мне хоть одного человека, которому "Динамо" предложит, а он сразу пойдет в отказ? Хоть одного? Я думаю, у каждого есть к этому стремление. Но еще раз повторю, вот когда что-то будет, тогда и есть о чем говорить", – сказал Вернидуб.

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