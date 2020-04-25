"Не надо мне угрожать!": жена бывшей звезды "Динамо" ответила голосу Зеленского

Супруга бывшего футболиста "Динамо" и "Днепра" Руслана Ротаня, который сейчас тренирует молодежную сборную Украины, на карантине решила поднять настроение своим подписчикам, а заодно блеснуть своими актерскими талантами. Кристина Ротань записала забавное видео за рулем машины, во время которого звучит еще сценический голос нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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"Как я могу ехать, когда у тебя педали не хватает. У меня в автошколе было три, а у тебя вон – две" – произносит на видео, безуспешно пытаясь завести машину, Кристина Ротань. А в ответ на "аргумент Зеленского" – "У меня автомат" – жена Руслана Ротаня говорит: "Так, вот не надо мне угрожать".

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В комментариях под этим видео, сделанным в популярной ныне социальной сети TikTok, подписчики Кристины Ротань оставляют восторженные отзывы:

Открываются таланты

Молодчинка, круто

Гениально!

Кристина Ротань и ее муж Руслан

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Ранее Руслан Ротань назвал свою команду мечты. В составе собственной Dream Team финалист Лиги Европы-2015 нашел место Месси, Шевченко, а также самому себе в роли запасного.

Смотрите, как Ротань забивал за сборную Украины

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