Не нашлось монетки: в Англии случилось самое странное отстранение арбитра
Капитанам команд пришлось разыгрывать право начать матч с помощью игры камень, ножницы, бумага
Арбитр Дэвид Макнамара дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на три недели после забавного случая. Макнамара, обслуживавший матч женской Суперлиги между "Манчестер Сити" и "Редингом" 26 октября, забыл монетку, с помощью подбрасывания которой определяют, на какой половине поля начнет игру та или иная команда и кто начнет игру с центра поля.
В результате капитанам команд пришлось выяснять это с помощью игры камень, ножницы, бумага. При этом игра транслировалась по телевидению.
Макнамара отстранен от обслуживания матчей в период с 26 ноября по 16 декабря. У него есть право обжаловать наказание, сообщает The Mirror.
Напомним, что матч лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер" Тот матч, кстати, ознаменовался грандиозным судейским скандалом. Главный рефери Виктор Кашшаи из Венгрии назначил пенальти, увидев нарушение правил там, где его и близко не было. Это после матча признал и Рахим Стерлинг, "дорисовавший" фол. После этого инцидента УЕФА может ввести VAR уже в текущем сезоне.
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