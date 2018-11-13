Не нашлось монетки: в Англии случилось самое странное отстранение арбитра

Сегодня, 20:55

Капитанам команд пришлось разыгрывать право начать матч с помощью игры камень, ножницы, бумага

Фото AFP
Фото AFP

Арбитр Дэвид Макнамара дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на три недели после забавного случая. Макнамара, обслуживавший матч женской Суперлиги между "Манчестер Сити" и "Редингом" 26 октября, забыл монетку, с помощью подбрасывания которой определяют, на какой половине поля начнет игру та или иная команда и кто начнет игру с центра поля.

В результате капитанам команд пришлось выяснять это с помощью игры камень, ножницы, бумага. При этом игра транслировалась по телевидению.

Макнамара отстранен от обслуживания матчей в период с 26 ноября по 16 декабря. У него есть право обжаловать наказание, сообщает The Mirror.

Напомним, что матч лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер" Тот матч, кстати, ознаменовался грандиозным судейским скандалом. Главный рефери Виктор Кашшаи из Венгрии назначил пенальти, увидев нарушение правил там, где его и близко не было. Это после матча признал и Рахим Стерлинг, "дорисовавший" фол. После этого инцидента УЕФА может ввести VAR уже в текущем сезоне.
футбол, арбитр

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