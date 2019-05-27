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"Не нравится игра? Тогда мы уедем с ЧМ": тренер сборной Украины вспылил после победы над Катаром

27 мая, 23:56

У Александра Петракова сдали нервы

Александр Петраков
Александр Петраков. Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков крайне эмоционально поделился впечатлениями от матча с Катаром на чемпионате мира в Польше. Как мы сообщали, наша команда, обыграв катарцев со счетом 1:0, в четвертый раз кряду вышла в 1/8 финала молодежных мировых первенства. "Тяжелейшая игра, – сказал после победы над Катаром тренер украинской сборной Александр Петраков. – Я знал, что она такая будет, я предполагал. Очень много людей не восстановились, скажем так. Мы не играем такие матчи часто. Мы не тянем психологически, просто не тянем".

"Если вам не нравится, как мы играли с США и с Катаром – давайте мы просто уедем с чемпионата мира", – вспылил Петраков в комментарии "UA:Перший". 

Как мы сообщали ранее, стадия 1/8 финала, в которую молодежная сборная Украины досрочно пробилась на нынешнем ЧМ, является заколдованной для наших футболистов. Украинцы доходили до нее на всех предыдущих мундиалях, коих было три, однако ни разу "сине-желтые" не смогли пробиться далее этого этапа.

Напомним, что победу Украине над Катаром принес гол защитника "Динамо" Попова, который стал автором победного для нас мяча и в предыдущей встрече с американцами (2:1). Ассистировал ему одноклубник Булеца.

Тем временем в чемпионате Украины клуб Попова и Булецы, "Динамо", с трудом обыграл ФК "Львов":

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Александр Петраков

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Сегодня|Спорт

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