Не оправдал доверия: "ПСЖ" приостановил переговоры с" Буффоном", он может завершить карьеру
Во французском клубе пока не решили, как поступать с 41-летним итальянским голкипером
"ПСЖ" приостановил переговорный процесс с голкипером Джанлуиджи Буффоном о продлении действующего контракта, сообщает Il Mattino. По информации издания, руководство парижан решило не спешить с подписанием нового соглашения с 41-летним вратарем после вылета команды из Лиги чемпионов.
Вернуться к обсуждению деталей пролонгации сотрудничества с итальянским ветераном клуб намерен несколько позже. Ввиду этого не исключается, что футболист может принять решение о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Хотя ранее появилась информация, что Буффон решил остаться в "ПСЖ" после провала в Лиге чемпионов.
Буффон перешел в "ПСЖ" минувшим летом на правах свободного агента. С новым клубом он подписал однолетний контракт. В нынешнем сезоне в составе парижан итальянец пропустил 13 мячей в 20 матчах.
До этого с 2001 года Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус". С тех пор он провел 655 матчей (300 – на ноль) за "старую синьору", с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза – Кубок Италии, но так и не победил в Лиге чемпионов.
Ранее мы писали, что Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей. Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед".
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