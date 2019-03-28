Не оправдал доверия: "ПСЖ" приостановил переговоры с" Буффоном", он может завершить карьеру

Во французском клубе пока не решили, как поступать с 41-летним итальянским голкипером

Джанлуиджи Буффон. Фото: AFP

Не оправдал доверия: "ПСЖ" приостановил переговоры с" Буффоном", он может завершить карьеру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c81/d32/5c9c81d32f799.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c81/d32/5c9c81d32f799.jpg 2019-03-28T10:12:54+02:00 Футбол Во французском клубе пока не решили, как поступать с 41-летним итальянским голкипером

"ПСЖ" приостановил переговорный процесс с голкипером Джанлуиджи Буффоном о продлении действующего контракта, сообщает Il Mattino. По информации издания, руководство парижан решило не спешить с подписанием нового соглашения с 41-летним вратарем после вылета команды из Лиги чемпионов.

Вернуться к обсуждению деталей пролонгации сотрудничества с итальянским ветераном клуб намерен несколько позже. Ввиду этого не исключается, что футболист может принять решение о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Хотя ранее появилась информация, что Буффон решил остаться в "ПСЖ" после провала в Лиге чемпионов.

Буффон перешел в "ПСЖ" минувшим летом на правах свободного агента. С новым клубом он подписал однолетний контракт. В нынешнем сезоне в составе парижан итальянец пропустил 13 мячей в 20 матчах.

До этого с 2001 года Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус". С тех пор он провел 655 матчей (300 – на ноль) за "старую синьору", с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза – Кубок Италии, но так и не победил в Лиге чемпионов.

Ранее мы писали, что Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей. Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед".

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