Українська
$ 27,35
32,31
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Не останавливайся, машина!" Огненное промо к матчу "Шахтер" – "Интер"

17 августа, 12:51

Олег Люлька Олег Люлька

На пути в полуфинал Лиги Европы "горняки" выбили "Бенфику", "Вольфсбург" и "Базель". Осталось два шага до трофея

Донецкий "Шахтер" на своем канале в YouTube опубликовал огненное промо к полуфиналу Лиги Европы, в котором "горняки" в понедельник, 17 августа, встретятся с 18-кратным чемпионом Италии "Интером". Начало встречи в Дюссельдорфе – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Интер" – "Шахтер" состоится на нашем сайте, а в прямом эфире матч покажет сервис OLL.TV.

Реклама

Яркий ролик под названием "Дорога в Кельн. Один шаг до финала!" наполнен эффектными голами "Шахтера" в нынешнем евросезоне под аккомпанемент эмоций Кирилла Круторогова. "Не останавливайся, машина!" – призывает чемпионов Украины комментатор каналов "Футбол 1/2/3" перед сегодняшней игрой с "Интером".

Читайте также: Гендиректор "Шахтера" рассказал, в чем преимущество украинского клуба в сравнении с "Интером"

Напомним, на пути в полуфинал Лиги Европы "Шахтер" выбил из розыгрыша португальскую "Бенфику" (2:1, 3:3), немецкий "Вольфсбург" (2:1, 3:0) и швейцарский "Базель" (4:1). Накануне главный тренер итальянцев Антонио Конте заявил, что "Шахтер" – самый сильный соперник "Интера" в Лиге Европы.

В тренде
Протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят
Реклама

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" и "Базель"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео Лига Европы Шахтер Донецк Интер Италия

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Бавария"Лига чемпионов
"Шахтер" – "Базель": онлайн битвы за полуфинал Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять