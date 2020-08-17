"Не останавливайся, машина!" Огненное промо к матчу "Шахтер" – "Интер"

На пути в полуфинал Лиги Европы "горняки" выбили "Бенфику", "Вольфсбург" и "Базель". Осталось два шага до трофея

Донецкий "Шахтер" на своем канале в YouTube опубликовал огненное промо к полуфиналу Лиги Европы, в котором "горняки" в понедельник, 17 августа, встретятся с 18-кратным чемпионом Италии "Интером". Начало встречи в Дюссельдорфе – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Интер" – "Шахтер" состоится на нашем сайте, а в прямом эфире матч покажет сервис OLL.TV.

Реклама

Яркий ролик под названием "Дорога в Кельн. Один шаг до финала!" наполнен эффектными голами "Шахтера" в нынешнем евросезоне под аккомпанемент эмоций Кирилла Круторогова. "Не останавливайся, машина!" – призывает чемпионов Украины комментатор каналов "Футбол 1/2/3" перед сегодняшней игрой с "Интером".

Читайте также: Гендиректор "Шахтера" рассказал, в чем преимущество украинского клуба в сравнении с "Интером"

Напомним, на пути в полуфинал Лиги Европы "Шахтер" выбил из розыгрыша португальскую "Бенфику" (2:1, 3:3), немецкий "Вольфсбург" (2:1, 3:0) и швейцарский "Базель" (4:1). Накануне главный тренер итальянцев Антонио Конте заявил, что "Шахтер" – самый сильный соперник "Интера" в Лиге Европы.

В тренде Протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" и "Базель"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама