"Не останавливайся, машина!" Огненное промо к матчу "Шахтер" – "Интер"

Донецкий "Шахтер" на своем канале в YouTube опубликовал огненное промо к полуфиналу Лиги Европы, в котором "горняки" в понедельник, 17 августа, встретятся с 18-кратным чемпионом Италии "Интером". Начало встречи в Дюссельдорфе – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Интер" – "Шахтер" состоится на нашем сайте, а в прямом эфире матч покажет сервис OLL.TV.
Яркий ролик под названием "Дорога в Кельн. Один шаг до финала!" наполнен эффектными голами "Шахтера" в нынешнем евросезоне под аккомпанемент эмоций Кирилла Круторогова. "Не останавливайся, машина!" – призывает чемпионов Украины комментатор каналов "Футбол 1/2/3" перед сегодняшней игрой с "Интером".
Читайте также: Гендиректор "Шахтера" рассказал, в чем преимущество украинского клуба в сравнении с "Интером"
Напомним, на пути в полуфинал Лиги Европы "Шахтер" выбил из розыгрыша португальскую "Бенфику" (2:1, 3:3), немецкий "Вольфсбург" (2:1, 3:0) и швейцарский "Базель" (4:1). Накануне главный тренер итальянцев Антонио Конте заявил, что "Шахтер" – самый сильный соперник "Интера" в Лиге Европы.
Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" и "Базель"
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк