Не отпускайте футболистов в сборные: ФИФА призывает отложить международные матчи в марте и апреле

А Украина в конце марта должна провести товарищеские матчи с Францией и Польшей

Совет ФИФА приостановил действие правила, которое обязывает футбольные клубы отпускать игроков в свои сборные во время международных пауз. По информации Sky Sports, разрешение не отпускать футболистов распространяется на матчи национальных команд в марте и апреле. Соответствующее решение принято из-за пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что матчи отбора на ЧМ-2022 в Азии перенесли из-за коронавируса.

ФИФА понимает, что проведение матчей в нынешних обстоятельствах может не только представлять потенциальный риск для здоровья игроков и болельщиков, но и может повлиять на результаты, так как некоторые сборные не смогут выставить сильнейший состав. Поэтому ФИФА рекомендует отложить все международные встречи, ранее запланированные на март и апрель, до тех пор, пока не появится возможность провести их в безопасной для футболистов и болельщиков обстановке.

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Напомним, что Украина в конце марта должна провести товарищеские матчи с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта). Теперь судьба этих встреч находится под большим вопросом.

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