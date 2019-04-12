"Не ожидал, что Суарес настолько толстый": журналист шокирован формой звезды "Барселоны"

Уругвайский футболист растерял формы, но все равно исправно забивает

Луис Суарес в матче против "МЮ". Фото: AFP

Французский журналист Жульен Лоран заявил, что уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес испытывает проблемы с лишним весом. Представитель СМИ стал свидетелем неподобающей физической формы уругвайца в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" (0:1).

"По телевизору я не видел, какой вес набрал Суарес. Но во время матча с "Манчестер Юнайтед" я впервые увидел его вживую. Не ожидал, что Суарес настолько толстый. Не думал, что в клубе такого уровня могут позволить игроку так запустить себя", – приводит слова Лорана BBC.

Впрочем, с мнением Лорана можно не согласиться, если посмотреть на Луиса Суареса в предыдущем матче чемпионата Испании против "Атлетико", в котором он отличился забитым мячом. О физической форме уругвайца можно судить по этому фото.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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