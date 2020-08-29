"Не ожидал": защитник "Шахтера" рассказал о дебютном вызове в сборную Украины

Валерий Бондарь получил шанс дебютировать за национальную команду в играх со Швейцарией и Испанией

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в эфире Shakhtar News поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную сборную Украины и высказался о соперниках по Лиге наций – Испании, Швейцарии и Германии.

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- Валерий, какие эмоции от первого вызова в сборную?

- Если честно, до последнего не ожидал. Я очень долго и старательно к этому шел. Хочется доказать, что вызов не просто так. Когда узнал, что приглашен в национальную команду, эмоции переполняли.



- Что скажешь о Лиге наций?

- Достойный турнир для сборных. В нашей группе сильнейшие команды мира. Испания, Швейцария, Германия – все топ-соперники. Это даже лучше, чем товарищеские матчи, так как можно выиграть титул.



- Насколько сложно будет пройти дальше, учитывая перечисленных противников?

- Хорошие команды, но учитывая, какую группу наша национальная сборная прошла в отборе на Евро… С Португалией... Причем вышла с первого места, – думаю, есть все шансы.



- Лучшие в Лиге наций получат прямую путевку на мундиаль. Дополнительная мотивация?

- Конечно. Можно через эти игры моментально попасть на чемпионат мира.

Андрей Шевченко и Валерий Бондарь / Фото: ФФУ

Напомним, что свой первый матч в Лиге наций сборная Украины проведет 3 сентября во Львове, где примет Швейцарию. А 6 сентября в Мадриде команду Андрея Шевченко ждет встреча с Испанией.

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Ранее Швейцария назвала состав на Украину – в нем оказались звезды "Арсенала", менхенгладбахской "Боруссии" и "Бенфики".

Смотрите обзор последнего матча сборной Украины

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