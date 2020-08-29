Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Не ожидал": защитник "Шахтера" рассказал о дебютном вызове в сборную Украины

29 августа, 19:28

Олег Люлька Олег Люлька

Валерий Бондарь получил шанс дебютировать за национальную команду в играх со Швейцарией и Испанией

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в эфире Shakhtar News поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную сборную Украины и высказался о соперниках по Лиге наций – Испании, Швейцарии и Германии.

Реклама

- Валерий, какие эмоции от первого вызова в сборную?
- Если честно, до последнего не ожидал. Я очень долго и старательно к этому шел. Хочется доказать, что вызов не просто так. Когда узнал, что приглашен в национальную команду, эмоции переполняли.

- Что скажешь о Лиге наций?
- Достойный турнир для сборных. В нашей группе сильнейшие команды мира. Испания, Швейцария, Германия – все топ-соперники. Это даже лучше, чем товарищеские матчи, так как можно выиграть титул.

- Насколько сложно будет пройти дальше, учитывая перечисленных противников?
- Хорошие команды, но учитывая, какую группу наша национальная сборная прошла в отборе на Евро… С Португалией... Причем вышла с первого места, – думаю, есть все шансы.

- Лучшие в Лиге наций получат прямую путевку на мундиаль. Дополнительная мотивация?
- Конечно. Можно через эти игры моментально попасть на чемпионат мира.

Андрей Шевченко и Валерий Бондарь

Андрей Шевченко и Валерий Бондарь / Фото: ФФУ

Напомним, что свой первый матч в Лиге наций сборная Украины проведет 3 сентября во Львове, где примет Швейцарию. А 6 сентября в Мадриде команду Андрея Шевченко ждет встреча с Испанией.

В тренде
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины
Реклама

Ранее Швейцария назвала состав на Украину – в нем оказались звезды "Арсенала", менхенгладбахской "Боруссии" и "Бенфики".

Смотрите обзор последнего матча сборной Украины

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины Лига наций Валерий Бондарь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять