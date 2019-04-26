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Не перенес утраты: отец погибшего в авиакатастрофе футболиста скончался спустя три месяца

26 апреля, 15:00

Эмилиано Сала потерпел авиакатастрофу над Ла-Маншем

Футболист Эмилиано Сала погиб во время перелета в Уэльс
Футболист Эмилиано Сала погиб во время перелета в Уэльс. Фото: AFP

Отец погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем аргентинского футболиста Эмилиано Салы Орасио скончался в пятницу после инфаркта. Орасио Сала находился в своем доме в городе Прогресо провинции Санта-Фе. Мэр Прогресо, Хорхе Мюллер, подтвердил информацию радиостанции Ла Ред: "Супруга Орасио позвонила мне в 5 часов утра. Врачи уже были там. К тому времени, когда я прибыл к ним домой, он уже умер".

28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно за 20,5 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

Ранее агент футболиста Эмилиано Салы обвинил в гибели футболиста "Кардифф". Он утверждает, что клуб вынудил футболиста самому заниматься вопросом перелета.

Также сообщалось, что в Аргентине в честь погибшего футболиста Эмилиано Салы переименовали футбольную лигу На церемонии переименования Лиги также присутствовала семья погибшего в авиакатастрофе футболиста.

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Спорт сегодня

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