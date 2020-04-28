"Не плюй в колодец": в Международной федерации футбола есть идея о наказании за плевки на поле

Пока спортивные соревнования стоят на паузе, появилась возможность больше подумать о происходящем вокруг. Например, внести некоторые изменения в правила. В футболе появилась идея наказывать игроков за некультурное поведение на поле. К слову, ФИФА ведет дополнительные замены, чтобы обезопасить футболистов от травм после карантина.

Глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге считает, что игрокам следует запретить плеваться на поле во время матчей. Его слова цитирует британское издание The Telegraph.

"Плеваться – это крайне негигиенично. К тому же плевки на поле — простой способ заразить кого-нибудь. Футболисты должны стараться не делать этого. Не знаю, может быть, введение жёлтых карточек за плевки на поле — это хорошая идея. Мы должны быть осторожны, когда сезон возобновится. Я настроен не пессимистично, но скептически".

Напомним, возобновление национальных футбольных чемпионатов ожидается не раньше конца мая.

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