Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Не по-детски: соперник сборной Украины перейдет в "Атлетико" за 126 миллионов евро

27 июня, 11:45

Португальский вундеркинд Жоау Феликс побьет рекорд Азара и станет самым дорогим игроком летнего "окна"

Жоау Феликс
Жоау Феликс. Фото: Reuters

Мадридский "Атлетико" сделал предложение о покупке полузащитника "Бенфики" Жоау Феликса. Испанский клуб официально предложил за футболиста 126 миллионов евро. Напомним, что сумма отступных за 19-летнего Феликса, соперника Украины по отбору на ЧЕ-2020, составляет 120 млн евро. Предложение в настоящее время рассматривается. Если трансфер состоится, то "Бенфика" получит 120 млн, а 6 млн покроют финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку. Отметим, что в прошедшем чемпионате Португалии Феликс провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Смотрите, как забивает Жоау Феликс за "Бенфику"

Если переход Жоау Феликса в "Атлетико" не сорвется, то он станет самым дорогим игроком в летнее трансферное окно-2019. Пока рекорд удерживает бельгиец Эден Азар, перебравшийся из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро.

Онлайн таблица самых дорогих трансферов в мире

Как мы сообщали ранее, голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен подписал контракт с "Валенсией". По условиям сделки, "Валенсия" заплатит "Барселоне" 35 млн евро. Интересно, что голландский вратарь перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Аякса" за 13 млн евро. То есть каталонцы наварили на нем 22 миллиона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Атлетико Мадрид, Бенфика, Жоау Феликс

Вы сейчас просматриваете новость " Не по-детски: соперник сборной Украины перейдет в "Атлетико" за 126 миллионов евро". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Шевченко снова забивает за клуб, сломавший его карьеру

24 июня, 09:32

Украинский футболист принял участие в матче легенд "Челси" и "Реала"

120 млн евро – и по рукам: Неймар согласовал личный контракт с "Барселоной"

25 июня, 23:53

Бразильский нападающий согласился на серьезное урезание зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу"

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

5 простых способов продлить молодость кожи

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

За что Борис Филатов будет хлопать в ладоши Владимиру Зеленскому

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Медведева, Загитова, Туктамышева. Их зажигательный отпуск

"Основной инстинкт": страсть, которая убивает

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина замыкает топ-пятерку

Сегодня, 08:26

Наша команда завоевала на Европейских играх 22 медали – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 01:11

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

Вчера, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

Решение в пользу Усика: Похититель трупов из Ямайки жестко проехался по WBO

Вчера, 04:24

Диллиан Уайт не смог воздержаться от крепких слов, комментируя ситуацию в супертяжелом дивизионе

"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб

25 июня, 21:02

Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным

Обильное питье: печальные последствия

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь