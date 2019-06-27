Не по-детски: соперник сборной Украины перейдет в "Атлетико" за 126 миллионов евро

Португальский вундеркинд Жоау Феликс побьет рекорд Азара и станет самым дорогим игроком летнего "окна"

Жоау Феликс. Фото: Reuters

Мадридский "Атлетико" сделал предложение о покупке полузащитника "Бенфики" Жоау Феликса. Испанский клуб официально предложил за футболиста 126 миллионов евро. Напомним, что сумма отступных за 19-летнего Феликса, соперника Украины по отбору на ЧЕ-2020, составляет 120 млн евро. Предложение в настоящее время рассматривается. Если трансфер состоится, то "Бенфика" получит 120 млн, а 6 млн покроют финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку. Отметим, что в прошедшем чемпионате Португалии Феликс провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

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Если переход Жоау Феликса в "Атлетико" не сорвется, то он станет самым дорогим игроком в летнее трансферное окно-2019. Пока рекорд удерживает бельгиец Эден Азар, перебравшийся из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро.

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Как мы сообщали ранее, голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен подписал контракт с "Валенсией". По условиям сделки, "Валенсия" заплатит "Барселоне" 35 млн евро. Интересно, что голландский вратарь перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Аякса" за 13 млн евро. То есть каталонцы наварили на нем 22 миллиона.

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