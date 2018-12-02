Не побеждали только Сербию: как Украина играла с соперниками по Евро-2020

Сегодня в Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2020, в котором сборной Украины выпало соперничать с действующими чемпионами Европы – командой Португалии с великолепным Криштиану Роналду в составе. С португальцами наша национальная сборная уже играла и побеждала. Правда, Роналду тогда было всего 11 лет.

На официальном уровне сборная Украины обыгрывала всех одногруппников, за исключением Сербии. С сербами в нашей истории были только товарищеские матчи (в том числе – с Югославией и Сербией и Черногорией), причем во всех мы побеждали.

Чаще всех мы в отборах встречались с Литвой – дважды. Оба раза обменивались победами. В отборе Евро-1996 проиграли дома 0:2, но выиграли в гостях 3:1. В отборе Евро-2008 победили дома 1:0, уступили в гостях 0:2.

Ничейный баланс – и с Португалией: в отборе ЧМ-1998 оформили победу дома 2:1, уступили на выезде 0:1.

А вот с Люксембургом у нас 100-процентные показатели – две победы со счетом 3:0 в отборе Евро-2016.

По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.