"Не поехал бы играть в "Зенит" даже за 5 миллионов в год": признание форварда сборной Украины

Нападающий "Гента" Яремчук доволен тем, что сейчас имеет в Бельгии, хотя и хочется зарабатывать как можно больше

Гент - Вольфсбург / Фото: Reuters

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Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук признался, что для него важнее – футбол или деньги. Ранее мы писали, что лучший нападающий сборной Украины рассказал о своих заработках.

"Будет нечестно, если скажу, что деньги не имеют значения, – говорит Яремчук. – Но мы – футболисты, играем, в первую очередь, из-за любви к футболу, а во-вторую из-за того, что нужно ведь кормить свою семью. Конечно, хочется зарабатывать как можно больше. Это не секрет для всех футболистов и людей. Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги".

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А вот в Россию даже за очень большие деньги 24-летний Яремчук ехать пока не готов.

"Звонит мне "Зенит" и предлагает 5 млн евро чистыми в год? Нет, не согласился бы. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно".

Ранее мы писали, что что Яремчук забивает за "Гент" в чемпионате Бельгии.

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