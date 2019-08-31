Не получилось: Неймар шокировал игроков "Барселоны" неожиданной новостью

Кажется, бразилец останется во Франции

Неймар / Фото: AFP

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в отчаянии в ожидании официального завершения трансфера в "Барселону". Ранее каталонский клуб предпринял последнюю попытку вернуть Неймара.

Как сообщает журналист Херард Ромеро, футболист связался с некоторыми игроками каталонского клуба и сообщил им, что его трансфер этим летом не состоится.

Напомним, "Барселона" сделала парижскому клубу несколько предложений, от которых парижане отказались. Последним вариантом, на который якобы согласился "ПСЖ", был обмен Неймара на Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и Жана-Клера Тобидо с доплатой со стороны "Барселоны". Однако, ни руководство испанского гранда, ни главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель не сумели уговорить Дембеле сменить клубную прописку.

Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть "ПСЖ", а спортивный директор каталонского клуба Хавьер Бордас признал, что прогресс в обсуждении возможного возвращения бразильца все же был достигнут.

Отметим, что накануне третьего тура чемпионата Франции в СМИ просочилась интересная информация. Стало известно, что ради возвращения в "Барселону" форвард "ПСЖ" Неймар готовится стать киприотом.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама