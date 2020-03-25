"Не понравился запах на базе": экс-игрок "МЮ" рассказал, как у клуба сорвался супертрансфер

Бывший защитник английского "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил историю с несостоявшимся трансфером нидерландского полузащитник Арьена Роббена. 2004 году тогда еще футболист ПСВ был на просмотре в Манчестере, но в итоге отказался переходить в команду Алекса Фергюсона, а затем подписал контракт с другим английским клубом.

"Какой же был игрок. Роббен был великолепен. Мы должны были подписать его в "Манчестер Юнайтед". Он был на тренировочной базе у нас. Он ее обошел, прогулялся, но сказал, что ему не понравился запах. А потом он оказался в "Челси". Я просто не мог в это поверить. Он был бы великолепным трансфером для клуба", – сказал Фердинанд.

Правда, в полной мере раскрыть свой талант в "Челси" Роббену помешали травмы, а затем и тактическая схема Жозе Моуринью. Затем он два сезона в мадридском "Реале" и в итоге перешел в мюнхенскую "Баварию", где прошли его лучшие годы в карьере. Нидерландец завершил карьеру летом прошлого года.

За свою карьеру Роббен становился чемпионом Нидерландов, дважды – Англии, один раз побеждал в Испании и восемь раз выигрывал Бундеслигу. Также с Баварией он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Со сборной Нидерландов играл в финале ЧМ-2010, завоевал "бронзу" Евро-2004 и ЧМ-2014.

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