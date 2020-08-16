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Не попал по пустым воротам "Лиона": форварда "МанСити" за 128 млн евро высмеяли в соцсетях

16 августа, 01:01

Олег Люлька Олег Люлька

Рахим Стерлинг мог спасти английский клуб от поражения, но при счете 1:2 с трех метров пробил "по воробьям"

Болельщики "Манчестер Сити" – в шоке. Английский клуб, которому прочили выигрыш Лиги чемпионов, сенсационно проиграл в 1/4 финала французскому "Лиону" 1:3. При этом главным неудачником, а также виновником этого поражения среди игроков "Сити" стал нападающий Рахим Стерлинг, который на 86-й минуте при счете 1:2 допустил невероятный промах!

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Рахим Стерлинг должен был сравнивать счет, что перевело бы игру в дополнительное время, однако нападающий "Манчестер Сити" с трех метров умудрился не попасть по пустым воротам "Лиона", запустив мяч высоко над перекладиной. И это – в ситуации, когда ему абсолютно никто не мешал!

Видео невероятного промаха Стерлинга

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После этого эпического фейла Стерлингу не оставалось ничего другого, как в отчаянии схватиться за голову. Второй по дороговизне после Мбаппе игрок мирового футбола, которого Transfermarkt оценивает в 128 млн евро, еще долго будет вспоминать этот момент. Напомним, вскоре после этого промаха Рахима "Лион" забил третий мяч в ворота "Сити" и сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с "Баварией".

Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг / Фото: Reuters

Добавим, что соцсети мгновенно отреагировали на промах Рахима Стерлинга несколькими циничными видео.

Вот пародия на то, как Стерлинг после матча с "Лионом" приходит на базу "Манчестер Сити" и не может открыть дверь:

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А так в соцсетях представляют "разговор игроков "Сити" со Стерлингом после матча"

Отметим, что Рахим Стерлинг замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги. Годовая зарплата форварда "МанСити" составляет 18,5 млн евро.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Лион" (1:3)

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Манчестер Сити Лион Франция промах Рахим Стерлинг фейл

Источник: Сегодня|Спорт

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