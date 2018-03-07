"Не привлекался, не судим": Ващук ответил на слухи об уголовном деле за долг перед Гусевым

Сегодня, 11:30

Футболист предоставил справку из МВД

Владислав Ващук. Фото Facebook
Владислав Ващук. Фото Facebook

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук на своей странице в Facebook предоставил доказательства, что в отношении него не открывались уголовные дела.

Напомним, ранее глава профсоюза футболистов Олег Печерный сообщил, что против Ващука открыли уголовное дело за долг перед динамовцем Олегом Гусевым. Якобы Ващук еще в 2007 году одолжил у одноклубника 50 тысяч долларов и до сих пор не вернул.

Ващук предоставил справку из МВД, где подтверждено, что бывший футболист не привлекался и не привлекается к криминальной ответственности.

"Обещанная официальная бумага. Коротко – в отношении меня на сегодняшний день возбужденных уголовных дел нет. Не привлекался, не привлекаюсь, не судим.

Уважаемые журналисты! Я не жду извинений и раскаяния. Не впервой читать о себе гадости. Непроверенная информация, увы, в Украине никогда никого не смущала.

Все понимаю – профессия такая, заказ поступил и т. д... Склеили, порезали – сделали яркий сюжет, разогнали по СМИ, молодцы.

Только ж страдает не только моя репутация, а репутация сборной, "Динамо". Переживают ни в чем не повинные люди, болельщики.

Переживают мои дети и близкие. Вы б так про детский футбол и благотворительность писали, ей-богу... Вот нехрен мне делать, как бумажки после ваших пасквилей собирать!

На этом ставлю точку и закрываю тему с Печерным. Публичных комментариев больше не будет", – написал Ващук.

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Интересно, что в конце прошлого года неизвестные обстреляли машину полузащитника Дениса Гармаша. Сразу же в СМИ появились слухи, что причиной стали долги футболиста на тотализаторе. Позже сам футболист опроверг эту информацию.
долги, футбол, Владислав Ващук, Олег Гусев

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Сегодня|Спорт

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