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Не продержался и полгода: Марчелло Липпи снова стал тренером сборной Китая

24 мая, 10:14

Уволенный в январе итальянский специалист вновь назначен главным тренером китайском сборной

Марчелло Липпи
Марчелло Липпи. Фото: Reuters

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи вновь стал главным тренером сборной команды Китая по футболу, говорится в сообщении Китайской футбольной ассоциации. Пост главного тренера сборной Китая стал вакантным в конце января после истечения предыдущего контракта Липпи. В марте команду временно возглавил чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии по футболу Фабио Каннаваро, однако он покинул свою должность в конце апреля.

"Для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, которые начнутся в сентябре этого года, итальянский тренер Марчелло Липпи назначен на должность главного тренера мужской сборной команды Китая по футболу", – говорится в опубликованном на сайте ассоциации сообщении.

Липпи приступит к своим обязанность уже в июне.

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Напомним, что вчера член правления "Манчестер Сити" опровергает уход Гвардиолы в "Ювентус". В английском клубе назвали ложью информацию об уходе Хосепа Гвардиолы в итальянский чемпионат.

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Тег тренер, Марчелло Липпи, сборная Китая

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Источники:

Сегодня|Спорт , РСпорт

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