"Не сдал экзамен": Хацкевич сделал загадочное заявление после вылета из ЛЧ

Александр Хацкевич / Фото: Dynamo.kiev.ua

Пока еще главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич дал комментарий после вылета команды из Лиги чемпионов, ставшего следствием домашней ничьей с "Брюгге" 3:3 в ответной игре третьего квалифай-раунда ЛЧ. В частности, Хацкевич назвал свою главную ошибку и рассказал о своей возможной отставке, дав понять, что не исключает ее, но все же еще рассчитывает сохранить свой пост.

"Динамо" – "Брюгге": видео голов ответного матча квалификации ЛЧ

- Начали здорово, агрессивно, забили быстрый гол. Именно о таком начале матча мы просили ребят, но также говорили им в случае успеха не останавливаться, высоко встречать соперника, – заявил после 3:3 с "Брюгге" Александр Хацкевич. – Но опять почему-то ребята стали делать не шаг вперед, а шаг назад. Три мяча дома мы забили, но индивидуальные ошибки в обороне все перечеркнули. Чем выше уровень, тем выше цена ошибки.

- Через какое количество лет мы построим команду, которая будет способна выступать в Лиге чемпионов?

- Каждый год у нас какие-то надежды. На эти шесть матчей мы выбрали 14-15 футболистов, которые должны были дать результат. Большинство из них - опытные исполнители, в том числе - игроки национальных сборных. Но сейчас снова большое разочарование. Сказал ребятам, что у меня нет к ним претензий по отдаче - она с их стороны была полной. Но есть определенный уровень мастерства, и чтобы выступать в Лиге чемпионов, надо показывать на футбольном поле чуть больше, чем ты умеешь. Характер - да, но есть еще технические моменты, ошибки, индивидуальная игра, действия при переходе от обороны в атаку. Многие такие моменты в нашей игре не подлежат никакой критике.

Где-то есть, конечно, и моя вина. Вернее, в основном, именно моя вина. Возможно, в большей степени нужно было дать возможность отдохнуть и восстановить силы некоторым футболистам. Например, сегодня было видно, что Кадар медленно играл, не хватало его первого паса. Каждому нужно переосмыслить некоторые вещи. Я готов к любой ситуации, но и футболисты тоже должны работать над собой, чтобы стать сильнее.

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- Вербича вы заменили, потому что он уже не был готов продолжать игру?

- Ему казалось, что он еще может играть. Но было видно, что Беньямин уже не успевал ни в атаке, ни в обороне. При этом игрок "Брюгге" на его фланге действовал предельно агрессивно, а счет был 2:1. Поэтому мы решили заменить Вербича.

- Понятно, что замена Шепелева после удаления Бурды - это осознанный риск. Но были ли у вас мысли заменить кого-то другого, возможно, футболиста из атакующей группы?

- Такая замена была спланирована заранее. А кого еще можно было заменить? Если говорить о фланговых игроках, то - Де Пена был еще "свежий", а Цыганков во втором тайме очень сильно прибавил. Нужно было рисковать. К сожалению, этот риск оказался неоправданным...

- С учетом того, что задача по выходу в групповой этап Лиги чемпионов не решена, будет ли подниматься вопрос о вашей отставке?

- Если ты первый экзамен не сдал, то ко второму тебя могут и не допустить... Все обсудим с президентом клуба.

- Почему Гармаш не попал в заявку на фоне такого безусловного доверия Родригесу?

- Доверие есть ко всем футболистам. Но есть стратегия на игру. Родригес более атакующий футболист, нежели Гармаш, он более нацелен на ворота. Денис хорош, когда действует из глубины поля. Я принял такое решение, и отвечаю за него. Более эффективным треугольником в центре сегодня я посчитал сочетание Шепелев - Буяльский – Андриевский. Все футболисты в этой тройке - "игровики", они могут и мяч придержать, и хороший пас дать. С другой стороны, во второй половине первого тайма у нас один Жерсон находился меж двух центральных защитников "Брюгге", и этого было недостаточно. Просили Буяльского и Андриевского выше подниматься, но только после замен этого удалось достичь, и соперника стали встречать выше.

Как мы писали ранее, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду.

Смотрите, как "Динамо" не смогло пройти в группу ЛЧ год назад

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