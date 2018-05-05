Не сдержал эмоций: звезда "Барселоны" толкнул арбитра и получил красную карточку

Полузащитник испанской "Барселоны" Арда Туран, выступающий на правах аренды за турецкий "Истамбул Башакшехир", получил красную карточку и был удален с поля за грубое поведение по отношению к судье. Инцидент произошел в матче 32-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора".

Уже в конце матча, на 94-й минуте встрече, Туран повел себя агрессивно из-за решения линейного арбитра, который, по его мнению, ошибочно не зафиксировал нарушение правил командой соперника.

Футболист сначала эмоционально обратился к судье, а затем толкнул его. За грубость футболист сразу получил красную карточку и покинул поле.

Отметим, что несколькими минутами ранее его команда, игравшая в меньшинстве с конца первого тайма, сумела сравнять счет благодаря автоголу. В итоге матч так и завершился ничьей – 1:1.

Турецкий хавбек с 2015 года провел за "Барселону" 55 матчей во всех турнирах, забил 15 голов. А в текущем сезоне ни разу не вышел на поле. 30-летний Туран в составе каталонского клуба победил в чемпионате Испании, дважды выиграл Кубок Испании, один раз – клубный чемпионат мира.

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