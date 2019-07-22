Не сдержал слез: Зинченко рассказал, почему расплакался впервые за три года в "Манчестер Сити"

Украинский футболист считает Венсана Компани легендой

Венсан Компани и Александр Зинченко. Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что не сдержал слез после того, как стало известно об уходе из команды защитника Венсана Компани. 33-летний бельгийский футболист выступал в составе "горожан" на протяжении 11 лет.

"Я плакал, если честно, потому что этого никто не ждал. Я хотел бы оставаться на связи с ним. Для меня он легенда. Мне повезло. Он самый умный парень, которого я когда-либо знал. В прошлом сезоне Венсан мне очень помог. Как на поле, так и за его пределами. Я помню, как несколько раз он брал меня после тренировки и работал со мной около 40 минут, пытаясь помочь мне", – цитирует украинского футболиста The Sun.

Компани выступал за "Манчестер Сити" с 2008 года. В составе "горожан" бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка и Суперкубок Англии, а также четыре Кубка английской лиги.

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