Не Шевой единым: Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо"

Лучший футболист Украины первой половины 90-х проехался по защитнику киевлян Кадару

Кадар в борьбе с Коваленко. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Не Шевой единым: Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a32/226/5caa32226f737.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a32/226/5caa32226f737.png 2019-04-08T16:20:00+03:00 Футбол Лучший футболист Украины первой половины 90-х проехался по защитнику киевлян Кадару

Знаменитый форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко, признававшийся лучшим футболистом Украины 1992-1994 годов, придумал прозвище для очередного футболиста своей бывшей команды. После Андрея Шевченко дошла очередь до венгерского защитника "бело-синих" Тамаша Кадара, который в последних матчах "привозит" в ворота "Динамо" один гол за другим.

Ранее Виктор Леоненко дал прозвище главному тренеру сборной Украины. "Я кличку Шевченко придумал – Положительный. У него в каждом матче только положительные моменты", – говорил Леоненко.

Гол после обрезки Кадара. Фото официального сайта ФК "Шахтер"

Более резко эксперт выступил по отношению к Тамашу Кадару, разбирая поражение "Динамо" от "Шахтера" в 1/4 Кубка Украины в Харькове. "В первом тайме "Шахтера" мы не видели, потому что киевляне забили быстрый мяч и принялись разрушать игру "горняков", – сказал Леоненко. – Сравнял счет не Мораес, а товарищ из Венгрии. Дал ему кличку "филин". Почему? У него же там татуировка совы на шее. Это говорит об уровне. Виноват мой друг – Хацкевич. То же самое было у Реброва с Антунешем. Сколько он тогда привез?".

Напомним, именно после обрезки Тамаша Кадара "Шахтер", проигрывая по ходу матча киевлянам, сумел отыграться.

Как сообщалось ранее, состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. "Шахтер" сыграет против "Днепра-1", "Ингулец" ждет "Зарю".

Также сообщалось, что разгорается скандал вокруг неявки главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича на пресс-конференцию после поражения от "Шахтера": в дело вмешался полтергейст.

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