Не слишком амбициозный клуб: Моуринью не захотел тренировать немецкий гранд

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от работы в дортмундской "Боруссии". Специалист не заинтересован в должности наставника "Боруссии", поскольку хочет возглавить более амбициозный клуб.

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Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью намерен вернуться в "Реал", который в настоящее время тренирует Зинедин Зидан. Жозе работал со "сливочными" с 2010 по 2013 год.

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Дортмундская "Боруссия" после восьми туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Сейчас команду из Дортмунда возглавляет Люсьен Фавр.

Напомним, что Джейдон Санчо – самый дорогой футболист чемпионата Германии. Молодой футболист только в прошлом сезоне стал основным игроком "шмелей".

Ранее мы писали, что "Боруссия" готовит жалобу на "Манчестер Юнайтед" за попытку увести Санчо. Английский клуб в обход немецкого контактировал с 19-летним футболистом.

Смотрите, как дортмундская "Боруссия" громила "Аугсбург" в чемпионате Германии:

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