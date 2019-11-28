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Не спешите поздравлять Месси: "Обладателя "Золотого мяча" определит VAR"

28 ноября, 11:07

Уже 2 декабря в Париже назовут обладателя самой престижной индивидуальной награды мирового футбола

Месси и Гвардиола

Месси и Гвардиола / Фото: Getty Images

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в шутливой форме ответил BBC на вопрос о будущем обладателе "Золотого мяча". Обладатель награды будет назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. До сих пор Месси, накануне устроивший феерию в игре с "Боруссией", и Роналду выигрывали "Золотой мяч" по пять раз.

"Я уверен, сначала они вручат "Золотой мяч" Лионелю Месси, затем проверят VAR и передадут его Вирджилу ван Дейку", – иронично заявил главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола

Как сообщалось ранее, "Золотой мяч" достанется Месси – испанские СМИ узнали о визите журналистов France Football в Барселону. По информации источника, они поставили в известность Лео о том, что именно он станет обладателем главной индивидуальной награды в футболе.

Смотрите, как забивает Месси

Многих болельщиков такое развитие событий шокирует. Вот некоторые из комментариев в соцсетях:

  • Ну за какие заслуги Месси получит приз в этом году? Вручение "Золотого мяча" превратили в фарс
  • Из Лиги чемпионов с треском вылетел в полуфинале, Кубок Америки тоже проиграл. Очень странный выбор. Раньше побеждали те, кто выиграл главный международный турнир. Так что "Золотой мяч" должен получить кто-то из "Ливерпуля"

Хотя, напомним, на днях в СМИ появилась и другая информация. Якобы в голосовании на "Золотой мяч" Роналду опередил ван Дейка.

Смотрите, как забивает Роналду

А так забивает ван Дейк

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Криштиану Роналду Хосеп Гвардиола Золотой мяч Лионель Месси Вирджил ван Дейк

Источник: Сегодня|Спорт

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