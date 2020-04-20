"Не стоило Милевскому ехать к папе после Витебска": за отца Артема опасаются из-за коронавируса

Перед поездкой на Пасху в деревню к своему отцу, Милевский играл в охваченном коронавирусом регионе

Белорусские болельщики с настороженностью восприняли информацию о том, что Артем Милевский отметил Пасху вместе со своим отцом – Владимиром Ивановичем, учитывая то, откуда к своему папе приехал футболист.

Артем Милевский со своей девушкой Валерией решил отметить Пасху в деревне Турная Брестской области. Фото оттуда вместе с отцом и его собакой Миля выложил на своей страничке в Instagram.

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Однако к этой поездке Милевского в глубинку к своему отцу поклонники Артема отнеслись с опаской. "Все-таки не стоило так рисковать и ехать к папе", – пишут пользователи соцсетей, опасаясь, как бы футболист случайно не привез к отцу коронавирус из Витебска, больницы которого в апреле оказались переполнены больными COVID-19.

Отметим, что именно в Витебске в субботу, 18 апреля, брестское "Динамо", за которое выступает Артем Милевский, проводило свой последний матч чемпионата Беларуси, проиграв его из-за скандального удаления Хачериди.

К слову, именно в Витебской области, не считая Минска, зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом по Беларуси.

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Напомним, сам Артем без особого восторга направлялся на субботнюю игру чемпионата Беларуси в Витебске. "У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато", – признавался Милевский.

Кстати, недавно в интервью белорусским СМИ Милевский рассказывал, что его родители живут не вместе: "Папа живет в деревне Турная, мама – в Минске. Родители пока так хотят. Они не развелись, нет. Просто как хотят, так и живут.

Отец работает в селе побольше – Великая Гать называется. Энергетик он, помогает людям по свету. Папа живет в доме бабушки и дедушки, хозяйство ведет. Человеку нравится, понимаешь? Могу ему не звонить пять дней, шесть дней, а потом: "Ну че нового?" – "А че нового? Все нормально".

По последним данным, в Беларуси зарегистрировано 4 779 случаев заражения коронавирусом, из которых 47 оказались летальными.

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