Не только Неймар: коронавирус сорвал еще один бомбовый трансфер "Барселоны"

Тяжелая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, вынуждает "Барселону" отказаться от выплаты клаусулы 22-летнего форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Таким образом из-за пандемии срывается и второй громкий трансфер каталонцев, ранее отказавшихся от покупки Неймара.

Напомним, сумма выкупа аргентинца Лаутаро Мартинеса составляет 111 млн евро, а контракт нападающего с "Интером" рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее "Барселона", пытаясь сэкономить, предложила включить в сделку защитников Хуниора Фирпо и Нелсона Семеду, а также хавбека Ивана Ракитича, но миланцы ответили отказом, поскольку никто из этих исполнителей не входит в планы главного тренера "Интера" Антонио Конте.

Реклама Лаутаро Мартинес / Фото: Getty Images

Читайте также: 13 лет назад Месси забил лучший гол в карьере в стиле Марадоны: сравните шедевры

Отметим, что Лаутаро Мартинес перешел в итальянский клуб из аргентинского "Расинга" летом 2018 года. В этом сезоне форвард провел за команду Антонио Конте 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей. Поговаривали, будто "Барселона" уже договорилась с аргентинцем по условиям и готова предложить ему зарплату на уровне Антуана Гризманна, однако для переезда форварда на "Камп Ноу" этого оказалось недостаточно.

Смотрите, как забивает Лаутаро Мартинес

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама