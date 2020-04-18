Не только Неймар: коронавирус сорвал еще один бомбовый трансфер "Барселоны"

Тяжелая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, вынуждает "Барселону" отказаться от выплаты клаусулы 22-летнего форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Таким образом из-за пандемии срывается и второй громкий трансфер каталонцев, ранее отказавшихся от покупки Неймара.
Напомним, сумма выкупа аргентинца Лаутаро Мартинеса составляет 111 млн евро, а контракт нападающего с "Интером" рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее "Барселона", пытаясь сэкономить, предложила включить в сделку защитников Хуниора Фирпо и Нелсона Семеду, а также хавбека Ивана Ракитича, но миланцы ответили отказом, поскольку никто из этих исполнителей не входит в планы главного тренера "Интера" Антонио Конте.
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Отметим, что Лаутаро Мартинес перешел в итальянский клуб из аргентинского "Расинга" летом 2018 года. В этом сезоне форвард провел за команду Антонио Конте 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей. Поговаривали, будто "Барселона" уже договорилась с аргентинцем по условиям и готова предложить ему зарплату на уровне Антуана Гризманна, однако для переезда форварда на "Камп Ноу" этого оказалось недостаточно.
Смотрите, как забивает Лаутаро Мартинес
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