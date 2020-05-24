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Не трогайте судей: во Франции футболиста дисквалифицировали на рекордный срок

24 мая, 10:00

Андрей Фоменко

Юный игрок не сумел сдержать эмоций и теперь завяжет с футболом

Неординарный случай произошел во французском футболе. Юный игрок решил прямо на поле наказать рефери за то, что тот, по мнению футболиста, неправильно судит. В итоге это обернулось для него большими неприятностями. Недавно шестерых футболистов "Олимпика" дисквалифицировали пожизненно за "договорняки".

Инцидент произошел в региональной футбольной лиги Франции более года назад – в феврале прошлого года. Тогда некий 17-летний игрок клуба "Вайнт" во встрече против "Вильяре" напал на судью. Все это время шли разбирательства обстоятельств произошедшего, и только спустя более чем год решение было вынесено. В итоге футболиста решили дисквалифицировать на 12 лет!

Читайте о том, что победителя Лиги чемпионов отстранили от футбола и впаяли штраф.

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Смотрите сюжет о разбирательствах в российском футболе из-за употребления спортсменами запрещенных препаратов.

В украинском футболе произошел допинговый скандал. Динамовец Беседин дисквалифицирован на один год за употребление допинга, хотя его вины в произошедшем не было.

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футбол футболист чемпионат Франции арбитр дисквалификация

Источник: isport.ua

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