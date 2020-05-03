"Не убавит разве что "Газпром": звездный футболист боится за свою зарплату из-за пандемии

Алан Дзагоев предрекает серьезные потери для клубов от пандемии и не уверен, что даже Лига чемпионов выживет

Знаменитый полузащитник московского ЦСКА, трехкратный чемпион России Алан Дзагоев выразил опасение, что коронавирус оставит игроков без зарплат, если вообще не сотрет футбол с лица земли. Ранее стронгмен из РФ Кокляев заявил, что до осени протянет.

"Думаю, что не скоро все закончится. Такие ощущения у меня, – сказал 29-летний футболист ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубному каналу на YouTube. – Мне кажется, будут очень серьезные последствия, учитывая, что клубы не зарабатывают. Только, может быть, "Зенит" со своим "Газпромом" не убавит зарплаты игрокам, ну и "Краснодар" – все ровно только у них останется. Другие клубы, скорее всего, пострадают. Не знаю, как будет дальше. Надеюсь, не прям плачевно, и мы сможем продолжить выступать и бороться за высшие места и попадать в Лигу чемпионов. Будет ли вообще эта Лига чемпионов? (улыбается). Ну, будет, наверное. Самое главное – чтобы футбол не ушел"

Алан Дзагоев / Фото: Getty Images

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Отметим, что, по данным СМИ, Алан Дзагоев долгое время получал в ЦСКА 2,2 млн евро в год. Но после многочисленных травм, из-за которых он был вынужден больше лечиться, чем играть, ему грозились понизить оклад до 10 тысяч евро в месяц.

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