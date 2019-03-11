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Не удавалось Месси и Роналду: игрок "Жироны" повторил рекорд чемпионата Испании по забитым пенальти

Сегодня, 11:24

Форвард "Жироны" может похвастаться стопроцентным результатов в реализации 11-метровых

Не удавалось Месси и Роналду: игрок "Жироны" повторил рекорд чемпионата Испании по забитым пенальти Футбол Форвард "Жироны" может похвастаться стопроцентным результатов в реализации 11-метровых

Нападающий "Жироны" Кристиан Стуани отличился с пенальти в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:3). 32-летний уругваец реализовал 15-й одиннадцатиметровый удар из 15, которые он пробивал в играх примеры. Благодаря этому он повторил рекорд бывшего форварда "Атлетико", "Эркулеса" и "Вильярреала" Маноло Альфаро.

В текущем сезоне Стуани принял участие в 24-х матчах чемпионата Испании и забил 16 голов (4 – с пенальти). Он перешел в "Жирону" летом 2017 года, подписав контракт до 2022-го.

Напомним, украинский кипер "Леганеса" Андрей Лунин отбил пенальти в исполнении Сауля (хотя тот тут же добил мяч в сетку) и был признан лучшим футболистом в составе "огурцов" авторитетным порталом Whoscored.

Подвиг украинца оценили его одноклубники. "Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти. Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь.

Кстати, ранее УЕФА объяснил, почему в матче "ПСЖ" – "МЮ" был назначен пенальти. Система VAR помогла главному арбитру принять правильное решение.

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Тег видео, Валенсия, чемпионат Испании, пенальти, Жирона

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