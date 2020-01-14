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Не успел прийти: новый тренер "Барселоны" находится в "подвешенном состоянии"

14 января, 11:27

Кике Сетьен может покинуть клуб уже в нынешнем или следующем сезоне

Кике Сетьен

Кике Сетьен / Фото: Twitter

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Стали известны подробности соглашения между "Барселоной" и ее новым главным тренером Энрике Сетьеном. Контракт со специалистом, рассчитанный до лета 2022 года, предусматривает опцию расторжения по истечении первых шести месяцев, а также первых полутора лет действия.

Таким образом, в случае недовольства работой Сетьена каталонский клуб сможет расстаться с ним по окончании нынешнего или следующего сезона.

Последним клубом Сетьена был "Бетис", который он покинул прошлым летом. Под его руководством севильская команда заняла шестое место в чемпионате Испании, а в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка страны.

Кстати, "Барселона" рассчитывала заменить Вальверде на Хави, но бывший игрок сборной Испании предпочел сосредоточиться на работе в катарском "Аль-Садде". Он готов возглавить каталонцев, но летом.

Также руководство "Барселоны" раскритиковал легенда клуба Андрес Иньеста, который сейчас выступает в Японии за "Виссел Кобе".

Смотрите, как "Барселона" обыграла в Лиге чемпионов "Интер"

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Барселона чемпионат Испании Кике Сетьен

Источник: Сегодня|Спорт

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