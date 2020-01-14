Не успел прийти: новый тренер "Барселоны" находится в "подвешенном состоянии"

Стали известны подробности соглашения между "Барселоной" и ее новым главным тренером Энрике Сетьеном. Контракт со специалистом, рассчитанный до лета 2022 года, предусматривает опцию расторжения по истечении первых шести месяцев, а также первых полутора лет действия.
Таким образом, в случае недовольства работой Сетьена каталонский клуб сможет расстаться с ним по окончании нынешнего или следующего сезона.
Последним клубом Сетьена был "Бетис", который он покинул прошлым летом. Под его руководством севильская команда заняла шестое место в чемпионате Испании, а в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка страны.
Кстати, "Барселона" рассчитывала заменить Вальверде на Хави, но бывший игрок сборной Испании предпочел сосредоточиться на работе в катарском "Аль-Садде". Он готов возглавить каталонцев, но летом.
Также руководство "Барселоны" раскритиковал легенда клуба Андрес Иньеста, который сейчас выступает в Японии за "Виссел Кобе".
Смотрите, как "Барселона" обыграла в Лиге чемпионов "Интер"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк