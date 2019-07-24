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Не успели продать: победитель Лиги чемпионов на полгода потерял защитника

24 июля, 21:52

Английский футболист вернется на поле не раньше, чем через полгода

Натаниэл Клайн
Натаниэл Клайн. Фото: Reuters

Защитник английского "Ливерпуля" Натаниэл Клайн получил травму крестообразной связки колена во время товарищеской встречи с дортмундской "Боруссией" (2:3). Как сообщает источник, 28-летний игрок выпал из строя минимум на полгода. Отмечается, что "Ливерпуль" хотел продать защитника в "Кристал Пэлас", но из-за травмы сделка не состоится.

Клайн защищает цвета "Ливерпуля" с 2015 года. Большую часть завершившегося сезона Клайн провел в "Борнмуте", но забитыми мячами не отметился.

Ранее мы сообщали, что звезда "Реала" получил тяжелую травму на сборах. Марко Асенсио не смог доиграть матч Международного кубка чемпионов. Период реабилитации после подобных травм составляет не менее шести месяцев, а это означает, что в этом году на поле футболист больше не появится.

Также мы писали, что игрок "Севильи" едва не сломал ногу сопернику в товарищеском матче с "Ливерпулем". Футболист специально врезал сопернику по ногам и заработал справедливое удаление. К счастью, пострадавший, покинувший поле на носилках, отделался легким ушибом.

Отметим, что Мохамеда Салаха сделают самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги. "Ливерпуль" поднимет зарплату египетскому нападающему, он будет зарабатывать 430 000 фунтов в неделю.

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов:

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Тег футбол, травма, Ливерпуль, Натаниэль Клайн

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