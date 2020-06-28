Не видать Фонсеке Лиги чемпионов: обзор домашней победы "Милана" над "Ромой"

В рамках 28-го тура чемпионата Италии бывший клуб Андрея Шевченко "Милан" на своем поле обыграл "Рому", возглавляемую экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, со счетом 2:0. Оба мяча "россонери" забили в последние 15 минут поединка. Онлайн матча "Милан" – "Рома" проходил на нашем сайте.

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На 76-й минуте в воротах римских "волков" расписался хорватский нападающий "Милана" Анте Ребич. А за две минуты до истечения основного времени турецкий полузащитник хозяев Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче.

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Таким образом, похоже, не видать "Роме" путевки в Лигу чемпионов. От идущей четвертой "Аталанты" команда Фонсеки за 10 туров до финиша Серии А отстает на 6 очков, при этом у бергамасков имеется еще одна игра в запасе. Тогда как "Милан" увеличил свои шансы на шестое место, которое станет пропуском в Лигу Европы.

Обзор матча Милан – Рома (2:0)

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Видео голов матча Милан – Рома (2:0)

Милан – Рома – 2:0

Голы: Ребич, 76, Чалханоглу, 89 (пен)

Милан: Доннарумма – Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес – Кессье, Беннасер – Кастильехо (Салемакерс, 54), Чалханоглу, Бонавентура (Пакета, 54) – Ребич (Леау, 78)

Рома: Миранте – Дзаппакоста, Смоллинг, Манчини, Спинаццола – Кристанте (Пасторе, 81), Верету – Клюйверт (Перес, 58), Пеллегрини (Диавара, 81), Мхитарян (Перотти, 69) – Джеко (Калинич, 69)

Предупреждения: Кастильехо, Ребич – Пеллегрини, Верету

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Статистика матча Милан – Рома (2:0)

Анте Ребич, "Милан" / Фото: Getty Images

Турнирная таблица чемпионата Италии

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