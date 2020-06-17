Не виделись 11 лет, "Арминия"! Стал известен счастливчик, который поднимется в Первую Бундеслигу

Футбольный сезон в чемпионате Германии вышел на финишную прямую. "Бавария" восьмой раз кряду стала чемпионом страны, а теперь оказалось известно имя одной из команд, которая поднимется в Первую бундеслигу в следующем сезоне. Первым счастливчиком стала "Арминия" из Билефельда.

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Накануне в матче 32 тура второго немецкого дивизиона "Гамбург сыграл вничью с Оснабрюком – 1:1, и благодаря этой осечке конкурентов команда из Билефельда обеспечила себе одно из двух первых мест в лиге, которые гарантируют повышение в классе.

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На данный момент "Арминия" набрала 61 очко и занимает первую строчку в турнирной таблице Второй Бундеслиги, следом идет "Гамбург" – 54 очка, на третьем месте "Штутгарт" – 52. Отметим, что клуб из Билефельда возвращается в Бундеслигу впервые с сезона-2008/2009, когда заняла в чемпионате последнюю позицию.

Ранее мы сообщали, что в Германии арбитр дал финальный свисток за секунду до гола, а матч между "Арминией" и "Унионом" завершился скандалом.

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