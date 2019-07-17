"Не возьмете деньги – дадим их судье": чемпион России рассказал о договорняках в украинском футболе

Эдуард Мор, поигравший в "Заре", "Волыни" и "Спартаке", вспомнил о выбегании на поле президента клуба с автоматом

Эдуард Мор. Фото: Twitter

Экс-футболист украинских "Зари" и "Волыни" Эдуард Мор, трижды становившийся чемпионом России в составе "Спартака", рассказал о том, приходилось ли ему участвовать в договорных матчах. Отметим, что Мор – уроженец Донецкой области. Сейчас ему – 41 год. После завершения карьеры игрока открыл свою футбольную академию в Москве.

"Участвовал ли я когда-нибудь в договорных матчах? В России нет. А в Первой лиге в Украине поначалу такое было сплошь и рядом, – заявил Эдуард Мор. – Договорняки были нормальной практикой. И стимулировали, и подкупали. В открытую могли сказать: "У нас есть деньги. Мы хотим победить. Готовы дать вот такую сумму. Если вы откажетесь, отдадим ее судье". Помню, в одном матче лишних минут 15 переиграли. Футболист уже кое-как падает в штрафной, хотя рядом с ним никого не было, арбитр при всем желании не может дать пенальти. В этот момент на поле выбегает президент клуба с автоматом и требует, чтобы тот назначил 11-метровый. Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться".

Напомним, что вялотекущий скандал с договорными матчами нынче развивается в УПЛ. Донецкий "Олимпик" подал в суд Лозанны на футбольную ассоциацию страны. Международный арбитражный трибунал окончательно решит, катали ли "олимпийцы" "договорняки". Хотя, независимо от вердикта суд, клуб уже сохранил прописку в высшем украинском дивизионе.

Также мы сообщали о волне скандальных задержаний в Грузии: в деле с договорняками замешан бывший клуб Фоменко. Задержанным футболистам грозит до шести лет лишения свободы за незаконную игру на "гандикап".

Смотрите, как по подозрению в коррупции арестовали Мишеля Платини

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Не возьмете деньги – дадим их судье": чемпион России рассказал о договорняках в украинском футболе". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"