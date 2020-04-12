"Не врубаюсь. Это вообще законно?" Жена футболиста-уголовника в шоке от штрафов за нарушение изоляции

Супруга российского полузащитника Павла Мамаева не понимает, за что штрафуют людей в Москве

Алану Мамаеву, супругу полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, возмутило введение штрафов за нарушение самоизоляции в Москве. Напомним, сам Мамаев известен агрессивным нарушением закона вместе со своим другом-футболистом Александром Корориным, за что им пришлось побывать в местах не столь отдаленных.

"Смотрю новости и не понимаю, каким образом народ получает штрафы – всех штрафуют, просто поголовно, – если у нас ни разу официально не сказали, что введен карантин? У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Есть ли юристы, которые могут как-то это прокомментировать? Просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает", – сказала жена футболиста-уголовника Павла Мамаева в "сториз" на своей странице в Instagram

Павел Мамаев и его жена Алана / Фото: Instagram

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введен домашний режим самоизоляции для всех горожан. Кроме того, отслеживают их перемещения, что стало причиной гневной критики властей Москвы со стороны Евгения Кафельникова – бывшей первой ракетки мирового тенниса.

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