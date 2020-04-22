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Не все любят Клоппа: игрок "Ливерпуля" возненавидел тренера и хочет уйти

22 апреля, 11:25

Максим Перепелица

Садио Мане планирует продолжить карьеру в "Реале"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане планирует продолжить карьеру в мадридском "Реале". Сенегалец хочет поработать под руководством Зинедина Зидана, который тоже заинтересован в сотрудничестве, сообщает France Football. По данным источника, Мане был недоволен решением главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа публично поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч" 2019 года. Форвард тогда занял четвертое место в голосовании.

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"Ливерпуль" оценивает своего игрока в 150 миллионов, что существенно осложняет переговорный процесс. Как отмечает французская пресса, не исключено, что "Реал" попытается сделать обмен игроками. Условиям возможной сделки пока не сообщаются.

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Интересно, что на Мбаппе претендует "Реал". Итальянский инсайдер Николо Шира сообщает, что в приобретении форварда уже летом 2020 года лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

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чемпионат Англии чемпионат Испании Ливерпуль Реал Мадрид Садио Мане

Источник: France Football

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