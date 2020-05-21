Не выдержал: футболист английского клуба нарушил карантин и пошел в парикмахерскую, несмотря на запрет

Игрок "Борнмута" Джордон Айб угодил в скандальную ситуацию и будет расплачиваться

В неприятную ситуацию попал английский полузащитник Джордон Айб. 24-летний футболист "Борнмута" нарушил правила карантина, несмотря на запрет со стороны лиги и клуба. Хотя позавчера команды чемпионата Англии вернулись к тренировкам, многое футболистам по-прежнему не разрешается.

Как оказалось, парень не смог больше выдерживать своей "лохматости" и решил сходить к парикмахеру. И клиент, и мастер были в масках, однако, естественно, находились довольно близко друг к другу, что видно на фото и что запрещено. Причем Джордон зачем-то рассказал об этом в соцсетях, что вскоре заметили журналисты британского таблоида The Sun. Айб также весело добавил подпись "нарушая правила".

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Спортсмен вскоре получил "на орехи" от своего клуба и удалил компрометирующие кадры из Instagram. При этом боссы "Борнмута" скромно заявили, что начали внутреннее расследование, результаты которого останутся конфиденциальными. При этом они даже не упомянули фамилию Айба.

Неприятности, видимо, ждут и парикмахера, поскольку по правилам карантина в Великобритании мастерам запрещено предоставлять свои услуги как минимум до июля.

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