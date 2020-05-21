Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Не выдержал: футболист английского клуба нарушил карантин и пошел в парикмахерскую, несмотря на запрет

21 мая, 13:18

Андрей Фоменко

Игрок "Борнмута" Джордон Айб угодил в скандальную ситуацию и будет расплачиваться

В неприятную ситуацию попал английский полузащитник Джордон Айб. 24-летний футболист "Борнмута" нарушил правила карантина, несмотря на запрет со стороны лиги и клуба. Хотя позавчера команды чемпионата Англии вернулись к тренировкам, многое футболистам по-прежнему не разрешается.

Как оказалось, парень не смог больше выдерживать своей "лохматости" и решил сходить к парикмахеру. И клиент, и мастер были в масках, однако, естественно, находились довольно близко друг к другу, что видно на фото и что запрещено. Причем Джордон зачем-то рассказал об этом в соцсетях, что вскоре заметили журналисты британского таблоида The Sun. Айб также весело добавил подпись "нарушая правила".

Реклама

Спортсмен вскоре получил "на орехи" от своего клуба и удалил компрометирующие кадры из Instagram. При этом боссы "Борнмута" скромно заявили, что начали внутреннее расследование, результаты которого останутся конфиденциальными. При этом они даже не упомянули фамилию Айба.

Неприятности, видимо, ждут и парикмахера, поскольку по правилам карантина в Великобритании мастерам запрещено предоставлять свои услуги как минимум до июля.

Читайте также: чемпион мира из "Челси" отказывается тренироваться с командой из-за коронавируса.

Смотрите, как "Борнмут" обыгрывал "Тоттенхэм" в чемпионате Англии

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин футбол парикмахер нарушение чемпионат Англии Борнмут

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...